Водитель во время обгона врезался в автомобиль на встречной полосе под Тверью
Травмы получила 24-летняя девушка
Молодой водитель был невнимателен на дороге Фото: УГИБДД России по Тверской области
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В Тверской области 5 февраля на третьем километре автодороги “Тверь-Сахарово” Калининского района столкнулись две легковушки.
В региональной Госавтоинспекции сообщили, что 42-летний водитель невнимательно следил за дорожной обстановкой. При выполнении обгона он выехал на полосу встречного движения и врезался там в автомобиль марки “ТОЙОТА”. Иномаркой управлял 26-летний водитель. Он собирался повернуть с дороги налево.
Во время столкновения травмы получила 24-летняя женщина-пассажирка иномарки. Ее с травмами доставили в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU