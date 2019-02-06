2019-02-06T12:45:19+03:00
Общество

"Хоккея на Волге" в Твери в этом году не будет

Спортивное мероприятие было отменено прямо на финишной прямой
Виктория ЖУКОВА
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Любители дворового хоккея должны были встретиться 17 февраляЛюбители дворового хоккея должны были встретиться 17 февраляФото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
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В Твери в этом году не будет "Хоккея на Волге". Организаторы не смогли решить вопросы с финансовой поддержкой.

- Мы до последнего надеялись, что удастся привлечь достаточное количество партнеров и спонсоров, чтобы организовать турнир в этом году, но необходимой суммы собрать не удалось. Тем не менее, мы очень благодарны компаниям, которые откликнулись и были готовы поддержать "Хоккей на Волге", - написали организаторы на официальном сайте мероприятия.

Администрация Твери также не смогла обеспечить полную материальную поддержку проекту. Но чиновники обещали помочь административными ресурсами.

Напомним, любители дворового хоккея должны были встретиться 17 февраля. Вопрос о проведении этого массового мероприятия в следующем году остается открытым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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