В Тверской области пенсию получают более 430 тысяч жителей
Пенсию в Тверской области получают 436 586 жителей. Из них 368 165 человек - это получатели страховых пенсий по старости, 17 206 - по инвалидности, 12 952 - по случаю потери кормильца и еще 10 701 – это военные пенсионеры.
В Отделении Пенсионного фонда РФ по Тверской области рассказали, что средний размер страховой пенсии по старости составляет порядка 14 473 рублей, по инвалидности – 8 483 рублей, а по случаю потери кормильца – 9 210 рублей.
Некоторые граждане дополнительно получают ежемесячное материальное обеспечение, выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами, а также социальное пособие на погребение и другие выплаты. Каждый месяц расходы Отделения ПФР по Тверской области составляют 6,3 миллиарда рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU