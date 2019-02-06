В Тверской области пенсию получают более 430 тысяч жителей

СЕГОДНЯ 12:17 2019-02-06T12:17:08+03:00

Около 3% из них получают выплаты по случаю потери кормильца

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Пенсию в Тверской области получают 436 586 жителей. Из них 368 165 человек - это получатели страховых пенсий по старости, 17 206 - по инвалидности, 12 952 - по случаю потери кормильца и еще 10 701 – это военные пенсионеры.

В Отделении Пенсионного фонда РФ по Тверской области рассказали, что средний размер страховой пенсии по старости составляет порядка 14 473 рублей, по инвалидности – 8 483 рублей, а по случаю потери кормильца – 9 210 рублей.

Некоторые граждане дополнительно получают ежемесячное материальное обеспечение, выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами, а также социальное пособие на погребение и другие выплаты. Каждый месяц расходы Отделения ПФР по Тверской области составляют 6,3 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU