У двух 18-летних парней изъяли 10 свертков с наркотиками в Твери
Возбуждено уголовное дело
Запрещенное вещество было изъято Фото: УМВД России по Тверской области
Изменить размер текста:
В Твери полицейские задержали двух 18-летний парней по подозрению в попытке сбыта наркотических средств. У молодых людей при себе было 10 свертков из полимерного материала с наркотическим веществом растительного происхождения.
Экспертиза подтвердила, что все изъятые вещества являются наркотическими средствами, которых было всего более 20 граммов. Полицейские считают, что парни планировали распространять наркотики на территории региона.
В пресс-службе ведомства уточнили, что в отношении подозреваемых уже возбуждено уголовное дело. Молодым людям грозит до 15 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU