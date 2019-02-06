У двух 18-летних парней изъяли 10 свертков с наркотиками в Твери

СЕГОДНЯ 11:50 2019-02-06T11:50:06+03:00

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В Твери полицейские задержали двух 18-летний парней по подозрению в попытке сбыта наркотических средств. У молодых людей при себе было 10 свертков из полимерного материала с наркотическим веществом растительного происхождения.

Экспертиза подтвердила, что все изъятые вещества являются наркотическими средствами, которых было всего более 20 граммов. Полицейские считают, что парни планировали распространять наркотики на территории региона.

В пресс-службе ведомства уточнили, что в отношении подозреваемых уже возбуждено уголовное дело. Молодым людям грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU