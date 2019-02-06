2019-02-06T11:50:06+03:00
Происшествия

У двух 18-летних парней изъяли 10 свертков с наркотиками в Твери

Возбуждено уголовное дело
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Запрещенное вещество было изъято Фото: УМВД России по Тверской областиЗапрещенное вещество было изъято Фото: УМВД России по Тверской области
Изменить размер текста:

В Твери полицейские задержали двух 18-летний парней по подозрению в попытке сбыта наркотических средств. У молодых людей при себе было 10 свертков из полимерного материала с наркотическим веществом растительного происхождения.

Экспертиза подтвердила, что все изъятые вещества являются наркотическими средствами, которых было всего более 20 граммов. Полицейские считают, что парни планировали распространять наркотики на территории региона.

В пресс-службе ведомства уточнили, что в отношении подозреваемых уже возбуждено уголовное дело. Молодым людям грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Водитель во время обгона врезался в автомобиль на встречной полосе под Тверью
"Хоккея на Волге" в Твери в этом году не будет
В Тверской области пенсию получают более 430 тысяч жителей
Рецидивист пытался дать взятку полицейскому в Тверской области
В Твери из-за резкого торможения маршрутки пострадала женщина
Горящий автомобиль под Тверью потушили, вывалив на него ковш снега
160 новых мест планируется открыть в четырех школах Тверской области в 2019 году
Молодой водитель не справился с управлением на изгибе дороги и спровоцировал аварию в Тверской области
Ямы на дорогах Твери специалисты заливают литым асфальтобетоном
Следователи СК проверяют информацию о разрушении четырехэтажного дома в Твери
Подъезды к Твери планируют отремонтировать
Расскажи историю любви и прими участие в конкурсе тверской "Комсомолки"
Тверь готовится к празднованию Дня защитника Отечества
Предпринимать в Тверской области незаконно добывал торф
Сотрудник вывез с предприятия в Тверской области восемь тонн щебня
Автомобилист сбил на "зебре" женщину с трехлетним ребенком в Твери
В Тверской области школьники работали без отдыха и трудовых договоров
Бетонные блоки на Привокзальную площадь в Твери планируют вернуть через месяц