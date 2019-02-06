Рецидивист пытался дать взятку полицейскому в Тверской области

СЕГОДНЯ 11:19 2019-02-06T11:19:01+03:00

Мужчине наказание в виде 4 лет и 15 дней лишения свободы Фото: Анна КОЛПАКОВА

За это он получил лишение свободы

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В Тверской области вынесли приговор по факту покушения на дачу взятки. В судебном заседании установили, что 16 июля прошлого года мужчина передал исполняющему обязанности начальника МО МВД России «Нелидовский» взятку в размере 50 тысяч рублей.

Он планировал, что за деньги оперативник прекратит проверку по материалу, связанному с реализацией немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками. При этом обвиняемый ранее уже дважды был судим.

Суд согласился с позицией Нелидовской межрайонной прокуратуры и назначил мужчине наказание в виде 4 лет и 15 дней лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

В пресс-службе областной прокуратуры уточнили, что приговор суда еще не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU