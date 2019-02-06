Горящий автомобиль под Тверью потушили, вывалив на него ковш снега

СЕГОДНЯ 10:59 2019-02-06T10:59:57+03:00

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Под Тверью ночью загорелась машина. “Volkswagen Golf” вспыхнул во время движения по окружной дороге в районе деревни Никулино вечером 5 февраля. Водитель и пассажирка успели отбежать на безопасное расстояние.

О случившемся рассказали очевидцы в группе в соцсети “Подслушано у водителей Твери".

К автомобилю поспешили дорожники, которые в этот момент убирали снег на участке трассы М-10. Они оперативно смогли потушить автомобиль, правда необычным способом. Водитель спец техники зачерпнул целый ковш снега и вывалил его на горящий автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU