Горящий автомобиль под Тверью потушили, вывалив на него ковш снега
На помощь автомобилисту пришли дорожники
Машину потушили ковшом снега Фото: vk.com / "Подслушано у водителей. Тверь" / Виталий Данилов
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Под Тверью ночью загорелась машина. “Volkswagen Golf” вспыхнул во время движения по окружной дороге в районе деревни Никулино вечером 5 февраля. Водитель и пассажирка успели отбежать на безопасное расстояние.
О случившемся рассказали очевидцы в группе в соцсети “Подслушано у водителей Твери".
К автомобилю поспешили дорожники, которые в этот момент убирали снег на участке трассы М-10. Они оперативно смогли потушить автомобиль, правда необычным способом. Водитель спец техники зачерпнул целый ковш снега и вывалил его на горящий автомобиль.
ИСТОЧНИК KP.RU