160 новых мест планируется открыть в четырех школах Тверской области в 2019 году

СЕГОДНЯ 10:32 2019-02-06T10:32:44+03:00

Из них три учебных заведения находятся в областной столице

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В Тверской области в 2019 году планируют сделать больше школьных мест. Необходимые работы будут проведены в школах №29, №34 и №42 Твери, а также №2 посёлка Редкино в Конаковском районе. На эти цели выделено 8,5 млн рублей субсидий, а софинансирование из местных бюджетов - 2,5 млн рублей. Планируется, что откроется 160 новых мест.

Тема вошла в повестку заседания регионального правительства, которое 5 февраля провёл губернатор Игорь Руденя.

Всего с 2016 года в 30 школах Верхневолжья открылось более 1900 новых мест. Вторую смену убрали в Кимрах, Ржеве, Калязинском, Кувшиновском, Весьегонском, Зубцовском, Лихославльском районах.

В 2018-2019 учебном году во вторую смену занимаются еще более 11 200 ребят, что составляет 8,1% всех школьников Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU