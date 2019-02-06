Молодой водитель не справился с управлением на изгибе дороги и спровоцировал аварию в Тверской области

СЕГОДНЯ 09:49 2019-02-06T09:49:28+03:00

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В Тверской области два автомобиля не поделили третий километр дороги Лихославль – Ильинское. Возле дома №15 в деревни Рычково Лихославльского района 4 февраля столкнулись “ВАЗ 21310” и “Форд Фокус”.

По информации региональной Госавтоинспекции, 21-летний водитель иномарки при движении на изгибе дороге в светлое время суток врезался в “ВАЗ”. 61-летний водитель отечественной легковушки пытался предотвратить столкновение. Заметив, что “Форд” занесло, он остановится на правой стороне проезжей части по ходу его движения.

В аварии травмы получила 34-летняя пассажирка “ВАЗ”. Женщина была пристегнута ремнем безопасности и ехала на заднем пассажирском сиденье слева. Ее травмы осмотрели врачи Лихославльской больницы и отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU