Ямы на дорогах Твери специалисты заливают литым асфальтобетоном

СЕГОДНЯ 09:12 2019-02-06T09:12:24+03:00

Этот материал можно использовать даже в минусовые температуры

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В Твери продолжается аварийно-ямочный ремонт улично-дорожной сети. За последние два месяца в порядок было приведено 1500 квадратных метров дорожного полотна. В первую очередь дорожники латают самые загруженные магистрали.

В администрации Твери рассказали, что ямы заливают литым асфальтобетоном. Его ежегодно доставляют в город из Подмосковья. Работать им можно даже при минусовых температурах. В состав такого асфальта входит битум, который разогревают до 200 градусов. После этого горячий состав заливают в вычищенные и выпущенные карты.

График и объем работ определяют сотрудники департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Твери.

При этом автомобилисты уже начали жаловаться, что оттепель начала смывать с дорог Твери асфальт. Например, уже традиционными ямами стал покрываться Южный путепровод.

ИСТОЧНИК KP.RU