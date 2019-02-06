Следователи СК проверяют информацию о разрушении четырехэтажного дома в Твери

СЕГОДНЯ 08:41 2019-02-06T08:41:18+03:00

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В Твери следователи СК проверяют информацию о возникшей опасности для местных жителей. Четырехэтажный дом № 45 корпус 1 на улице Спартака находится в аварийном состоянии, в любой момент перекрытия могут рухнуть. При этом в доме живут около 150 семей, много детей и пожилых людей, которые находятся в опасности.

В пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области сообщили, что по данному факту организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, что в минувшие выходные рухнула крыша в одном из домов в Морозовском городке.

ИСТОЧНИК KP.RU