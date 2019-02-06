Подъезды к Твери планируют отремонтировать

СЕГОДНЯ 08:04 2019-02-06T08:04:32+03:00

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В Твери утвердили программу ремонта дорог. В 2019 году в нее вошло более 50 городских объектов протяженностью около 40 км. На ремонт будет направлено около 1,5 млрд рублей. Данный вопрос обсудили на заседании правительства Тверской области, которое 5 февраля провел губернатор Игорь Руденя.

В Твери запланирована реконструкция въездных трасс: Московского, Старицкого, Бежецкого (вместе с мостом через Исаевский ручей) и Бурашевского шоссе (вместе с путепроводом через Октябрьскую железную дорогу). Участки будут расширять до четырех, а местами даже до шести полос. Планируется сделать современное освещение, дополнительные полосы разгона и торможения, карманы для остановки общественного транспорта и пешеходные переходы.

В 2019 году отремонтированы будут улицы во всех районах города. В частности, запланированы работы на улице Андрея Дементьева и проезд от Краснофлотской набережной, обустройство тротуаров у памятника Михаилу Тверскому. В Заволжье в порядок приведут участки улиц Паши Савельевой, Хромова, Хрустальная, Благоева, Горького, набережной Афанасия Никитина, подъезд к мосту через реку Тверца. В Московском районе - участки по улицам Орджоникидзе, Фадеева, проспекту Победы, а в Пролетарском – улицы Громова, Лермонтова, Машинистов, Освобождения, Оснабрюкская и другим.

Напомним, что в текущем году отремонтируют также 210 км местных дорог и более 300 км региональных.

ИСТОЧНИК KP.RU