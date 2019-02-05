2019-02-05T20:02:47+03:00
Общество

Расскажи историю любви и прими участие в конкурсе тверской "Комсомолки"

6 февраля начнется голосование на сайте
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Участница конкурса Валерия Рябинина написала историю любви в стихах. Фото: из архива Валерии РябининойУчастница конкурса Валерия Рябинина написала историю любви в стихах. Фото: из архива Валерии Рябининой
Изменить размер текста:

В конце января тверская "Комсомолка" объявила о старте конкурса "Поделись историей любви!"

От участников требовалось совсем немного - рассказать о том, как они познакомились со своей половинкой, а может быть, как поняли, что это именно их судьба или как сделали предложение. Сюжет мог быть самый разный, а вот ключевое слово должно было быть одно - любовь.

Историй уже немало. Некоторые о крепких больших семьях, другие о только-только начинающейся нежной любви. Есть и трепетная история в стихах, и совершенно невероятные рассказы, прочитав которые, тут же начинаешь верить в слово "судьба". А есть и еще одно очень личное письмо. И пусть оно не совсем входит в рамки нашего конкурса, но оно также о любви, а значит заслуживает того, чтобы его опубликовали и прочитали.

5 февраля - последний шанс принять участие в конкурсе.

Ваши небольшие рассказы и фото пары (ОБЯЗАТЕЛЬНО!) мы ждем ДО 5 ФЕВРАЛЯ (включительно) по адресу: tarasova@kptver.ru (просьба, указать номер телефона).

Все истории будут опубликованы на сайте kp.ru - 6 ФЕВРАЛЯ.

Подведение итогов состоится - 12 ФЕВРАЛЯ.

ВНИМАНИЕ!! Две пары, набравшие наибольшее количество ВАШИХ голосов, будут приглашены в эфир радио "Комсомольская правда" (99,3 FM) в День влюбленных. Здесь и пройдет борьба за главный приз - Серебряную подкову с бриллиантом от партнера конкурса - сети ювелирых салонов "Александрит".

Однако без внимания не останутся и все остальные участники конкурса. Им будут вручены подарочные карты "Александритки" с денежным номиналом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тверь готовится к празднованию Дня защитника Отечества
Предпринимать в Тверской области незаконно добывал торф
Сотрудник вывез с предприятия в Тверской области восемь тонн щебня
Автомобилист сбил на "зебре" женщину с трехлетним ребенком в Твери
В Тверской области школьники работали без отдыха и трудовых договоров
Бетонные блоки на Привокзальную площадь в Твери планируют вернуть через месяц
Поклонники таланта Пушкина соберутся в литературно-музыкальной гостиной в Твери
Полицейские задержали строителя, который брал предоплату с жителей Твери и переставал выходить на связь
Молодой водитель не соблюдал дистанцию и "догнал" движущийся впереди автомобиль под Тверью
Горячая линия по ОРВИ и гриппу организована в Тверской области
В Тверской области полицейские поймали подозреваемого в краже
210 километров дорог местного значения отремонтируют в Тверской области
Снежная глыба с крыши дома упала прямо перед женщиной с дочкой в Твери
Житель Тверской области обналичил банковскую карту своего собутыльника и скрылся
Неделя тверской книги стартует 12 февраля
11-летняя девочка пострадала при столкновении двух иномарок в Твери
Компенсацию за приставку для цифрового телевидения получили более 2 000 жителей Тверской области
Ушел из жизни ветеран-дорожник Николай Измоденов, посвятивший М-10 «Россия» четверть века
Автоинспекторы задержали водителя маршрутки с поддельными документами в Твери
В колонию отправится пожилой мужчина, который совершил насильственные действия в отношении девочки в Тверской области
Отопление отключили в некоторых домах Пролетарского района Твери
35-летний житель Твери отправится в колонию за продажу запрещенных веществ
19-летний водитель не уступил дорогу и спровоцировал аварию в Тверской области
В Твери молодой парень попал под колеса легковушки
Молодой мужчина погиб при пожаре в Тверской области
Более 11 млн рублей заплатили браконьеры за причиненный ущерб в Тверской области