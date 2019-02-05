Расскажи историю любви и прими участие в конкурсе тверской "Комсомолки"

СЕГОДНЯ 19:56 2019-02-05T20:02:47+03:00

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В конце января тверская "Комсомолка" объявила о старте конкурса "Поделись историей любви!"

От участников требовалось совсем немного - рассказать о том, как они познакомились со своей половинкой, а может быть, как поняли, что это именно их судьба или как сделали предложение. Сюжет мог быть самый разный, а вот ключевое слово должно было быть одно - любовь.

Историй уже немало. Некоторые о крепких больших семьях, другие о только-только начинающейся нежной любви. Есть и трепетная история в стихах, и совершенно невероятные рассказы, прочитав которые, тут же начинаешь верить в слово "судьба". А есть и еще одно очень личное письмо. И пусть оно не совсем входит в рамки нашего конкурса, но оно также о любви, а значит заслуживает того, чтобы его опубликовали и прочитали.

5 февраля - последний шанс принять участие в конкурсе.

Ваши небольшие рассказы и фото пары (ОБЯЗАТЕЛЬНО!) мы ждем ДО 5 ФЕВРАЛЯ (включительно) по адресу: tarasova@kptver.ru (просьба, указать номер телефона).

Все истории будут опубликованы на сайте kp.ru - 6 ФЕВРАЛЯ.

Подведение итогов состоится - 12 ФЕВРАЛЯ.

ВНИМАНИЕ!! Две пары, набравшие наибольшее количество ВАШИХ голосов, будут приглашены в эфир радио "Комсомольская правда" (99,3 FM) в День влюбленных. Здесь и пройдет борьба за главный приз - Серебряную подкову с бриллиантом от партнера конкурса - сети ювелирых салонов "Александрит".

Однако без внимания не останутся и все остальные участники конкурса. Им будут вручены подарочные карты "Александритки" с денежным номиналом.

ИСТОЧНИК KP.RU