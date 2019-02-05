Сотрудник вывез с предприятия в Тверской области восемь тонн щебня

СЕГОДНЯ 18:35 2019-02-05T18:35:26+03:00

За это ему грозит до шести лет колонии

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В Тверской области Бологовский городской суд рассматривает уголовное дело в отношении местного жителя, который совершил "Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием".

В ноябре прошло года сотрудник железнодорожной организации воспользовался своим служебным положением и похитил восемь тонн щебня. Вывез он его с территории предприятия на грузовом автомобиле, дав незаконное разрешению водителю.

Расследованием занималась Тверская межрайонная транспортная прокуратура. В результате собственнику был причинен ущерб на сумму более девяти тысяч рублей.

В пресс-службе суда сообщили, что во время предварительного расследования уже были собраны достаточные доказательства вины обвиняемого.

ИСТОЧНИК KP.RU