Автомобилист сбил на "зебре" женщину с трехлетним ребенком в Твери
В Твери кроссовер «Mazda CX-5» на набережной реки Лазури наехал на женщину с трехлетним ребенком. Произошло это около полудня 5 февраля.
В УГИБДД России по Тверской области рассказали, что перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилась легковушка ВАЗ 2107. Женщина с сыном стали по «зебре» переходить дорогу. Их не заметил водитель иномарки, который ехал в крайнем левом ряду.
В последний момент водитель попытался затормозить, но все равно задел пешеходов и врезался в «семерку».
Трехлетний малыш получил закрытую черепно-мозговую травму и ушибы челюсти. Пострадала и его мамы – их госпитализировали в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU