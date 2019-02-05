Автомобилист сбил на "зебре" женщину с трехлетним ребенком в Твери

СЕГОДНЯ 18:00 2019-02-05T18:00:59+03:00

Водитель не заметил, что соседняя машина стала пропускать пешеходов

Изменить размер текста: A A

В Твери кроссовер «Mazda CX-5» на набережной реки Лазури наехал на женщину с трехлетним ребенком. Произошло это около полудня 5 февраля.

В УГИБДД России по Тверской области рассказали, что перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилась легковушка ВАЗ 2107. Женщина с сыном стали по «зебре» переходить дорогу. Их не заметил водитель иномарки, который ехал в крайнем левом ряду.

В последний момент водитель попытался затормозить, но все равно задел пешеходов и врезался в «семерку».

Трехлетний малыш получил закрытую черепно-мозговую травму и ушибы челюсти. Пострадала и его мамы – их госпитализировали в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU