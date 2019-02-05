В Тверской области школьники работали без отдыха и трудовых договоров
Прокуратура Весьегонского района нашла нарушеня трудовых прав несовершеннолетних в местных образовательных учреждениях.
Так, Весьегонской школе в трудовых договорах ребят не были отражены их функции, а также не конкретизирован вид поручаемой подросткам работы. Кроме того, не были включены и обязательные условия в части времени отдыха. Были обнаружены нарушения и в Чамеровской школе. В частности с ребятами не был проведен инструктаж по охране труда.
Как сообщает прокуратура Тверской области, директорам муниципальных бюджетных образовательных учреждений внесены представления об устранении нарушений.
По результатам рассмотрения прокурора 4 лица были привлечены к дисциплинарной ответственности. На данный момент нарушения уже устранены.
ИСТОЧНИК KP.RU