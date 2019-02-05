В Тверской области школьники работали без отдыха и трудовых договоров

СЕГОДНЯ 17:47 2019-02-05T17:47:32+03:00

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Прокуратура Весьегонского района нашла нарушеня трудовых прав несовершеннолетних в местных образовательных учреждениях.

Так, Весьегонской школе в трудовых договорах ребят не были отражены их функции, а также не конкретизирован вид поручаемой подросткам работы. Кроме того, не были включены и обязательные условия в части времени отдыха. Были обнаружены нарушения и в Чамеровской школе. В частности с ребятами не был проведен инструктаж по охране труда.

Как сообщает прокуратура Тверской области, директорам муниципальных бюджетных образовательных учреждений внесены представления об устранении нарушений.

По результатам рассмотрения прокурора 4 лица были привлечены к дисциплинарной ответственности. На данный момент нарушения уже устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU