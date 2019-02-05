Бетонные блоки на Привокзальную площадь в Твери планируют вернуть через месяц
На Привокзальной площади Твери на днях убрали бетонные блоки, которые ограничивали въезд для автомобилей. При этом заезжать на территорию по-прежнему нельзя – автомобилистов встречает «кирпич».
Но запрещающий знак не останавливает водителей. Автомобили вновь стали парковать прямо перед кассами, мешая пешеходам. А таксисты буквально захватили территорию площади. Из-за брошенных на обочинах автомобилей трудно разворачиваться и подъезжать к остановкам общественному транспорту.
Как пояснили в администрации Твери, бетонные блоки убрали из-за уборочной техники. Территорию площади хотят тщательно отчистить от снега. Планируется, что к середине марта блоки вернутся на свои места.
Напомним, что летом на территории Привокзальной площади произошли глобальные изменения. Подъезжать к пригородным кассам теперь могут только автомобили спецслужб, а для жителей сделали отдельную парковку. Остановочный павильон перенесли ближе к церкви, а на перекрестке установили дополнительный светофор.
К тому же Привокзальная площадь теперь входит в зону платной парковки.
ИСТОЧНИК KP.RU