Бетонные блоки на Привокзальную площадь в Твери планируют вернуть через месяц

СЕГОДНЯ 17:19 2019-02-05T17:19:01+03:00

Заезжать на территорию вокзала по-прежнему нельзя, но таксистов ограничения не волнуют

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На Привокзальной площади Твери на днях убрали бетонные блоки, которые ограничивали въезд для автомобилей. При этом заезжать на территорию по-прежнему нельзя – автомобилистов встречает «кирпич».

Но запрещающий знак не останавливает водителей. Автомобили вновь стали парковать прямо перед кассами, мешая пешеходам. А таксисты буквально захватили территорию площади. Из-за брошенных на обочинах автомобилей трудно разворачиваться и подъезжать к остановкам общественному транспорту.

Как пояснили в администрации Твери, бетонные блоки убрали из-за уборочной техники. Территорию площади хотят тщательно отчистить от снега. Планируется, что к середине марта блоки вернутся на свои места.

Напомним, что летом на территории Привокзальной площади произошли глобальные изменения. Подъезжать к пригородным кассам теперь могут только автомобили спецслужб, а для жителей сделали отдельную парковку. Остановочный павильон перенесли ближе к церкви, а на перекрестке установили дополнительный светофор.

К тому же Привокзальная площадь теперь входит в зону платной парковки.

ИСТОЧНИК KP.RU