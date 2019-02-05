Полицейские задержали строителя, который брал предоплату с жителей Твери и переставал выходить на связь
К тверским полицейским обратились жители областного центра и Калининского района. Они рассказали, что в отношении них было совершено мошенничество.
Граждане нашли в одной из социальных сетей частное объявление строителя. Договорившись с мастером о цене и объемах работ, они подписывали договор и отдавали предоплату.
После этого строитель вновь попросил у заказчика деньги якобы для закупки материалов. Получив повторно средства, мужчина отключал телефон и больше на связь не выходил.
Полицейским удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 36-летний безработный житель Твери.
Было также установлено, что злоумышленник воспользовался еще одной схемой мошенничества. Через популярный сайт он брал в аренду на сутки бензоэлектроинструментов, после этого продавал их, а денежные средства присваивал себе.
- Благодаря слаженной работе сотрудников уголовного розыска и следователей установлена причастность подозреваемого не менее чем к семи эпизодам противоправной деятельности. Устанавливается общий ущерб причиненный потерпевшим. По всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.
Внимание, если вы пострадали от действий данного гражданина, сотрудники полиции просят сообщить об этом по телефонам: 8(4822) 56-52-34 и 56-58-88.
ИСТОЧНИК KP.RU