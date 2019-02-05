Молодой водитель не соблюдал дистанцию и "догнал" движущийся впереди автомобиль под Тверью
Пострадала девушка
На дороге столкнулись два немецких автомобиля Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Под Тверью столкнулись «Фольксваген Поло» и «БМВ». Автомобили не поделили проезд на 36 километре автодороги Тверь-Рождествено- 1-е Мая – Ильинское в Калининском районе 4 февраля около 14:00.
По информации Госавтоинспекции по Тверской области, 22-летний водитель «Фольксвагена» не соблюдал безопасную дистанцию для движущегося впереди автомобиля. В итоге он «догнал» «БМВ», за рулем которого ехал 23-летний парень. Оба водителя в момент столкновения были трезвые.
Во время удара травмы получила 25-летняя пассажирка «БМВ».
ИСТОЧНИК KP.RU