В Тверской области полицейские поймали подозреваемого в краже
В Лихославльском районе Тверской области полицейские задержали подозреваемого в краже. К силовикам с заявлением о пропаже личных вещей обратилась 32-летняя жительница Москвы. Женщина пояснила, что неизвестный проник в помещение, откуда похитил имущества на 40 тысяч рублей.
Прибыв на место преступления полицейские провели подворовый обход возможных свидетелей, а также изъяли на месте преступления следы и улики. Через некоторое время удалось задержать и подозреваемого. Им оказался безработный и ранее судимый 35-летний житель Лихославльского района.
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье кража. Задержанного проверяют на причастность к аналогичным преступлениям на территории региона.
ИСТОЧНИК KP.RU