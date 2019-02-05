В Тверской области полицейские поймали подозреваемого в краже

СЕГОДНЯ 15:38 2019-02-05T15:38:10+03:00

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В Лихославльском районе Тверской области полицейские задержали подозреваемого в краже. К силовикам с заявлением о пропаже личных вещей обратилась 32-летняя жительница Москвы. Женщина пояснила, что неизвестный проник в помещение, откуда похитил имущества на 40 тысяч рублей.

Прибыв на место преступления полицейские провели подворовый обход возможных свидетелей, а также изъяли на месте преступления следы и улики. Через некоторое время удалось задержать и подозреваемого. Им оказался безработный и ранее судимый 35-летний житель Лихославльского района.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье кража. Задержанного проверяют на причастность к аналогичным преступлениям на территории региона.

ИСТОЧНИК KP.RU