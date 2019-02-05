2019-02-05T15:20:21+03:00
Общество

210 километров дорог местного значения отремонтируют в Тверской области

На эти цели направят 3 млрд рублей
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Больше всего объектов отремонтируют в Вышневолоцкий и Торжокский районахБольше всего объектов отремонтируют в Вышневолоцкий и Торжокский районахФото: Анастасия КУДРЯШОВА
Изменить размер текста:

В Тверской области утверждена программа ремонта дорог местного значения на 2019 год. Одобрили ее 5 февраля на заседании областного правительства под председательством губернатора Игоря Рудени. В программу включили более 300 объектов во всех муниципалитетах Верхневолжья.

Всего планируется отремонтировать около 210 км участков муниципальных дорог. Среди ключевых территорий – Вышневолоцкий и Торжокский районы, где в порядок приведут 38 объектов. Более 20 позиций включено в программу ремонта на 2019 год в Ржеве. Это участки по улицам Ленина, Максима Горького, Гагарина, Косарова, Привокзальная и другим, а также дворовые территории.

В первую очередь отремонтируют школьные маршруты, пути к экономическим и промышленным площадкам, сельскохозяйственным предприятиям и туристическим достопримечательностям, а также подъезды к спортивным комплексам, домам культуры, больницам и другим социальным учреждениям.

Кроме того, в Тверской области дороги делают безопаснее: все пешеходные переходы будут оснащены «лежачими полицейскими», заложены решения для остановок общественного транспорта в специально обустроенных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тверь готовится к празднованию Дня защитника Отечества
Предпринимать в Тверской области незаконно добывал торф
Сотрудник вывез с предприятия в Тверской области восемь тонн щебня
Автомобилист сбил на "зебре" женщину с трехлетним ребенком в Твери
В Тверской области школьники работали без отдыха и трудовых договоров
Бетонные блоки на Привокзальную площадь в Твери планируют вернуть через месяц
Поклонники таланта Пушкина соберутся в литературно-музыкальной гостиной в Твери
Полицейские задержали строителя, который брал предоплату с жителей Твери и переставал выходить на связь
Молодой водитель не соблюдал дистанцию и "догнал" движущийся впереди автомобиль под Тверью
Горячая линия по ОРВИ и гриппу организована в Тверской области
В Тверской области полицейские поймали подозреваемого в краже
Снежная глыба с крыши дома упала прямо перед женщиной с дочкой в Твери
Житель Тверской области обналичил банковскую карту своего собутыльника и скрылся
Неделя тверской книги стартует 12 февраля
11-летняя девочка пострадала при столкновении двух иномарок в Твери
Компенсацию за приставку для цифрового телевидения получили более 2 000 жителей Тверской области
Ушел из жизни ветеран-дорожник Николай Измоденов, посвятивший М-10 «Россия» четверть века
Автоинспекторы задержали водителя маршрутки с поддельными документами в Твери
В колонию отправится пожилой мужчина, который совершил насильственные действия в отношении девочки в Тверской области
Отопление отключили в некоторых домах Пролетарского района Твери
35-летний житель Твери отправится в колонию за продажу запрещенных веществ
19-летний водитель не уступил дорогу и спровоцировал аварию в Тверской области
В Твери молодой парень попал под колеса легковушки
Молодой мужчина погиб при пожаре в Тверской области
Более 11 млн рублей заплатили браконьеры за причиненный ущерб в Тверской области