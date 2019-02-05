210 километров дорог местного значения отремонтируют в Тверской области

СЕГОДНЯ 15:20 2019-02-05T15:20:21+03:00

Больше всего объектов отремонтируют в Вышневолоцкий и Торжокский районах Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

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В Тверской области утверждена программа ремонта дорог местного значения на 2019 год. Одобрили ее 5 февраля на заседании областного правительства под председательством губернатора Игоря Рудени. В программу включили более 300 объектов во всех муниципалитетах Верхневолжья.

Всего планируется отремонтировать около 210 км участков муниципальных дорог. Среди ключевых территорий – Вышневолоцкий и Торжокский районы, где в порядок приведут 38 объектов. Более 20 позиций включено в программу ремонта на 2019 год в Ржеве. Это участки по улицам Ленина, Максима Горького, Гагарина, Косарова, Привокзальная и другим, а также дворовые территории.

В первую очередь отремонтируют школьные маршруты, пути к экономическим и промышленным площадкам, сельскохозяйственным предприятиям и туристическим достопримечательностям, а также подъезды к спортивным комплексам, домам культуры, больницам и другим социальным учреждениям.

Кроме того, в Тверской области дороги делают безопаснее: все пешеходные переходы будут оснащены «лежачими полицейскими», заложены решения для остановок общественного транспорта в специально обустроенных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU