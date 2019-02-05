Снежная глыба с крыши дома упала прямо перед женщиной с дочкой в Твери

СЕГОДНЯ 14:37 2019-02-05T14:37:31+03:00

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В Твери следователи СК проверяют очередную информацию о падении сосулек. На этот раз наледь упала прямо перед женщиной и ее 12-летней дочери. Пешеходы в этот момент шли к аптеке.

В пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области сообщили, что по данному факту проводится доследственная проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, что в Твери специалисты Госжилинспекции региона осмотрели уже 44 дома, на которые пожаловались жители. После этого управляющие компании оперативно убрали всю наледь с крыш.

ИСТОЧНИК KP.RU