2019-02-05T14:00:18+03:00
Происшествия

Житель Тверской области обналичил банковскую карту своего собутыльника и скрылся

Злоумышленника нашли полицейские
Виктория ЖУКОВА
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Мужчина снял с чужой карты 25 тысяч рублейМужчина снял с чужой карты 25 тысяч рублейФото: Анастасия ОСИПОВА
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В Тверской области полицейским поступило заявление о краже от 29-летнего жителя Бежецка. Молодой человек рассказал, что с его банковской карты пропали 25 тысяч рублей.

Полицейские в ходе разбирательства выяснили, что в день происшествия потерпевший распивал у себя дома алкоголь с малознакомым мужчиной. Пропажу карты хозяин обнаружил как раз после того, как приятель ушел. А злоумышленник обналичил банковскую карту в ближайшем банкомате и скрылся.

Оперативникам удалось выяснить личность гостя. Им оказался 25-летний местный житель. В содеянном он сознался и рассказал, что деньги уже потратил.

В УМВД России по Тверской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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