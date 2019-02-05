2019-02-05T13:20:05+03:00
Происшествия

11-летняя девочка пострадала при столкновении двух иномарок в Твери

Женщина-водитель выезжала на главную и не уступила дорогу
Виктория ЖУКОВА
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Авария произошла ближе к вечеру в ТвериАвария произошла ближе к вечеру в ТвериФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Твери во время аварии пострадала школьница. 4 февраля около 17:30 35-летняя женщина выезжала на автомобиле «Опель Антара» с прилегающей территории в районе дома №10 по улице Дарвина.

Она не заметила «Ситроен С4», который ехал прямо, и врезалась в него. Автомобилем управлял 52-летний мужчина.

В УГИБДД России по Тверской области уточнили, что пострадала в аварии 11-летняя девочка. Она ехала в «Ситроене» на заднем сидении справа и была пристегнута ремнем безопасности. С травмами ее отвезли в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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