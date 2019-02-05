11-летняя девочка пострадала при столкновении двух иномарок в Твери
Женщина-водитель выезжала на главную и не уступила дорогу
Авария произошла ближе к вечеру в ТвериФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Твери во время аварии пострадала школьница. 4 февраля около 17:30 35-летняя женщина выезжала на автомобиле «Опель Антара» с прилегающей территории в районе дома №10 по улице Дарвина.
Она не заметила «Ситроен С4», который ехал прямо, и врезалась в него. Автомобилем управлял 52-летний мужчина.
В УГИБДД России по Тверской области уточнили, что пострадала в аварии 11-летняя девочка. Она ехала в «Ситроене» на заднем сидении справа и была пристегнута ремнем безопасности. С травмами ее отвезли в медицинское учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU