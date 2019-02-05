Неделя тверской книги стартует 12 февраля

СЕГОДНЯ 13:36 2019-02-05T13:47:53+03:00

В течение Недели читатели смогут не только посетить мероприятия, но и выбрать лучшую тверскую книгу 2018 года Фото: Ирина ТАРАСОВА

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12 февраля в большом читальном зале библиотеке имени Горького Твери состоится открытие юбилейной XXV Недели тверской книги. За 25 лет мероприятие стало масштабным культурным событием, объединяющим авторов, писателей, художников, музыкантов, журналистов, краеведов, издателей, читателей и библиотекарей региона.

На открытии расскажут о выставке «Тверская книга - 2018», где представлено около 500 изданий. Далее состоится награждение лауреата ежегодной областной литературной премии им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, вручение приза симпатий от библиотекарей авторам и издателям. А самая яркая по мнению библиотекарей книга удостоится диплома «Открытие года».

После чего будет дан старт благотворительной акции «Книги для тверских библиотек», которая служит пополнению фондов библиотек Твери и области местными изданиями.

В течение Недели читатели смогут не только посмотреть различные выставки и посетить мероприятия, но и сами выбрать лучшую тверскую книгу 2018 года. Итоги голосования «Лучшая книга – 2018. Выбор читателя» будут подведены на закрытии книжного праздника 18 февраля.

Библиотека Горького

С 12-18 февраля

Открытие 12 февраля в 16.00.

ИСТОЧНИК KP.RU