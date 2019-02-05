В колонию отправится пожилой мужчина, который совершил насильственные действия в отношении девочки в Тверской области

СЕГОДНЯ 11:21 2019-02-05T11:21:01+03:00

Свою вину он так и не признал

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В Пеновском районном суде Тверской области назначили наказание пожилому мужчине, которого обвинили в совершении действий сексуального характера в отношении ребенка, не достигшего 14 лет.

Следствие считает, что летом прошлого года подсудимый воспользовался малолетним возрастом девочки и тем, что она не понимать характер и значение совершаемых с ней сексуальных насильственных действий.

При этом свою вину мужчина так и не признал. Он заявил, что родители ребёнка его оговорили.

В пресс-службе суда сообщили, что при вынесении наказания учитывались показания самой потерпевшей, свидетелей и заключение экспертизы. В итоге мужчина получил три с половиной года колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU