В колонию отправится пожилой мужчина, который совершил насильственные действия в отношении девочки в Тверской области
В Пеновском районном суде Тверской области назначили наказание пожилому мужчине, которого обвинили в совершении действий сексуального характера в отношении ребенка, не достигшего 14 лет.
Следствие считает, что летом прошлого года подсудимый воспользовался малолетним возрастом девочки и тем, что она не понимать характер и значение совершаемых с ней сексуальных насильственных действий.
При этом свою вину мужчина так и не признал. Он заявил, что родители ребёнка его оговорили.
В пресс-службе суда сообщили, что при вынесении наказания учитывались показания самой потерпевшей, свидетелей и заключение экспертизы. В итоге мужчина получил три с половиной года колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU