2019-02-05T11:11:09+03:00
Общество

Отопление отключили в некоторых домах Пролетарского района Твери

Продолжаются ремонтные работы
Виктория ЖУКОВА
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Горячую воду отключать не будутГорячую воду отключать не будутФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Твери 5 февраля проходят ремонтные работы на участке теплотрассы, который находится на улице Бобкова в Пролетарском районе.

Из-за этого ряд домов остался без отопления. В зоне отключения улицы 1-я Республиканская, Академическая, Бобкова, Евгения Пичугина, Маршала Захарова, Маршала Конева, Чайковского, Чудова, проспекты 50-лет Октября и Ленина, Партизанский переулок и 2-ой Академический проезд. Горячую воду отключать не будут.

Сотрудники «Тверской генерации» планируют закончить ремонт и возобновить подачу тепла до конца сегодняшнего дня.

Напомним, вчера работы проходили в Заволжье. Отопление в домах включили согласно плану в 20:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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