35-летний житель Твери отправится в колонию за продажу запрещенных веществ

СЕГОДНЯ 10:29 2019-02-05T10:29:17+03:00

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В Твери Заволжский районный суд вынес обвинительный приговор 35-летнему местному жителю. Мужчину признали виновным в сбыте наркотического средства.

Было установлено, что 19 сентября злоумышленник продал своему знакомому наркотическое средство массой 0,07. В этот же день его задержали сотрудники полиции.

В пресс-службе прокуратуры Тверской области сообщили, что суд согласился с позицией надзорного ведомства и назначил злоумышленнику наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года шесть месяцев в исправительной колонии общего режима.

Приговор уже вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU