35-летний житель Твери отправится в колонию за продажу запрещенных веществ
Наркотики он передал своему знакомому
Приговор уже вступил в силуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:
В Твери Заволжский районный суд вынес обвинительный приговор 35-летнему местному жителю. Мужчину признали виновным в сбыте наркотического средства.
Было установлено, что 19 сентября злоумышленник продал своему знакомому наркотическое средство массой 0,07. В этот же день его задержали сотрудники полиции.
В пресс-службе прокуратуры Тверской области сообщили, что суд согласился с позицией надзорного ведомства и назначил злоумышленнику наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года шесть месяцев в исправительной колонии общего режима.
Приговор уже вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU