Специалисты Госжилинспекции проверили качество уборки снега и наледи на крышах домов Твери

СЕГОДНЯ 08:09 2019-02-05T08:09:05+03:00

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В Тверской области участились обращения граждан о плохой работе управляющих организаций по устранению наледи и снежных навесов на крышах домов. В связи с этим в регионе организованы внеплановые проверки.

В январе и начале февраля 2019 года специалисты Госжилинспекции региона осмотрели 44 объекта в Твери. В частности, проверку прошли многоквартирные дома по улицам Горького, Мусоргского, Коноплянниковой, Фурманова, Новоторжская, Трехсвятская, Советская, Седова, а также по Тверскому проспекту, Набережной Степана Разина, бульварам Шмидта и Радищева. Специалисты осмотрели, как на придомовых территориях убирают снег и сбивают наледь с крыш и балконов.

После проверок управляющие организации убрали наледь на свесах кровли и воронках системы наружного водостока на ряде объектов. А в домах на улицах Советская и Седова, Тверском проспекте были выявлены еще и нарушения лицензионных требований. В отношении управляющей организации возбуждено дело об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU