В Твери состоится презентация альбома "Михаил Тверской"

4 Февр. 23:46 2019-02-05T00:06:30+03:00

Новое издание о покровителе Тверской земли было выпущено Фондом Екатерины Бакуниной и о. Романом Манилова

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С 12 по 17 февраля в Тверской библиотеке имени А.М. Горького пройдет ежегодный региональный праздник "Неделя Тверской книги".

15 февраля в 17.30 в рамках Недели в Славянском зале библиотеки псостоится ежегодный культурно-просветительский музыкально-поэтический вечер «Моя милая малая Родина», посвященный в этом году памяти св. кн. Михаила Тверского.

На вечере состоится презентация нового иллюстрированного альбома протоиерея Романа Манилова «Михаил Тверской. Путеводитель по храмам и историческим местам в России и за рубежом».

Новое издание о покровителе Тверской земли было выпущено Фондом Екатерины Бакуниной и о. Романом по благословению митрополита Тверского и Кашинского Саввы в год 700-летия мученического подвига св.кн. Михаила Тверского при поддержке Правительства Тверской области и деятельном участии «Общества князя Тверского и великого князя всея Руси Михаила Ярославича».

В программе музыкально-поэтического вечера примут участие протоиерей Роман Манилов, председатель Общества Михаила Тверского Георгий Пономарев, заслуженные артисты России Виктор Сухов и Ирина Гефеле, Народная академическая капелла Твери, тверские историки и краеведы.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU