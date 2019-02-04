2019-02-04T21:09:10+03:00
Общество

Тверские следователи СК проведут единый день приема граждан по вопросам невыплаты зарплаты

Обратиться к сотрудникам ведомства можно будет 15 февраля
Виктория ЖУКОВА
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Предварительно следует записаться на прием по телефонамПредварительно следует записаться на прием по телефонамФото: Мария ЛЕНЦ
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Сотрудники регионального Следственного комитета РФ 15 февраля 2019 года проведут единый день приема граждан. С 10:00 до 13:00 граждане к работникам ведомства могут обратиться по вопросам выявления, предупреждения и расследования преступлений, связанных с невыплатой заработной платы, нарушением трудового законодательства.

Также на прием могут прийти бывшие и действующие работники, перед которыми имеется задолженность по заработной плате.

Предварительно следует записаться по телефонам: 65-63-31, 65-63-34, 65-62-36. Приемы пройдут в Заволжском, Московском и Калининском межрайонных следственных отделах, а также в Бежецке, Вышнем Волочке, Кашине, Кимрах, Конаково, Красном Холме, Нелидово, Осташкове, Ржеве, Торжке, Западной Двине и Удомле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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