Снега из Твери уже вывезено больше, чем за всю прошлую зиму

СЕГОДНЯ 19:41 2019-02-04T19:41:22+03:00

В первую очередь МУП «ЖЭК» расчищает магистральные дороги, поэтому на периферии можно увидеть такую картину Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

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- Из-за тяжёлых погодных условий и недостаточного количества техники одновременно произвести расчистку во всём городе затруднительно. Поэтому в первую очередь МУП «ЖЭК» расчищает магистральные дороги, путепроводы и мосты, - рапортует городская администрация. - В настоящий момент усилена работа на пешеходных зонах. Задействована вся имеющаяся в распоряжении компании техника для расчистки тротуаров.

Несмотря на нехватку техники, снега вывезено больше, чем в прошлом году. 170 тысяч кубометров. По подсчётам МУП "ЖЭК" такое количество снега было вывезено на полигоны за весь зимний период прошлого года.

За прошлую неделю в уборке города прринимали участие 111 единиц техники: КДМ, «Чистики», тракторы, вспомогательная техника и т.д. Ежедневно на улицах города работают около 140 дворников.

ИСТОЧНИК KP.RU