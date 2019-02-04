Снега из Твери уже вывезено больше, чем за всю прошлую зиму
- Из-за тяжёлых погодных условий и недостаточного количества техники одновременно произвести расчистку во всём городе затруднительно. Поэтому в первую очередь МУП «ЖЭК» расчищает магистральные дороги, путепроводы и мосты, - рапортует городская администрация. - В настоящий момент усилена работа на пешеходных зонах. Задействована вся имеющаяся в распоряжении компании техника для расчистки тротуаров.
Несмотря на нехватку техники, снега вывезено больше, чем в прошлом году. 170 тысяч кубометров. По подсчётам МУП "ЖЭК" такое количество снега было вывезено на полигоны за весь зимний период прошлого года.
За прошлую неделю в уборке города прринимали участие 111 единиц техники: КДМ, «Чистики», тракторы, вспомогательная техника и т.д. Ежедневно на улицах города работают около 140 дворников.
ИСТОЧНИК KP.RU