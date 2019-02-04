Два рабочих похитили из склада под Тверью разные гаджеты на полмиллиона рублей

4 Февр. 20:21 2019-02-04T20:21:43+03:00

Под арест молодых людей хотели отправить, чтобы они не скрылись от следствия Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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По решению Калининского районного суда Тверской области были арестованы два молодых человека, граждане Украины. Их подозревают в краже имущества из производственно-логистического комплекса компании ООО «Интернет Решения», который находится в промзоне Боровлево-2 под Тверью (интернет-магазин OZON).

Следствие считает, что парни, работая в компании, с декабря прошлого года по январь текущего года похитили товары на общую сумму в 510 тысяч рублей. Брали они мобильные телефоны и планшеты. Под арест молодых людей взяли, опасаясь, что они могут скрыться от следствия.

В пресс-службе суда сообщили, что постановления об аресте пока не вступили в законную силу, потому что адвокат одного из подозреваемых подал апелляционную жалобу.

ИСТОЧНИК KP.RU