Николай Баранник останется главой Андреапольского района Тверской области

СЕГОДНЯ 18:09 2019-02-04T18:09:15+03:00

За его кандидатуру почти единогласно проголосовали на Собрании депутатов

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Сегодня, 4 февраля Собрание депутатов Андреапольского района выбрали Николая Баранника на должность главы муниципалитета. Из 15 присутствовавших депутатов за него свой голос отдали 14.

Сегодня Николай Баранник принес присягу и приступил к исполнению своих обязанностей.

Напомним, что он руководит Андреапольским районом с 2000 года. До этого работал главным ветврачом местной станции по борьбе с болезнями животных, затем стал заведующим сельхозотделом Андреапольского райкома КПСС, а уже позже - первым заместителем председателя Андреапольского райисполкома и начальником управления сельского хозяйства.

Николай Николаевич награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и Почетным знаком губернатора Тверской области "Крест святого Михаила Тверского", а также медалями и орденами Русской Православной Церкви.

ИСТОЧНИК KP.RU