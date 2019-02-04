В Тверской области наркодилер получил больше четырех лет колонии

СЕГОДНЯ 17:52 2019-02-04T17:52:20+03:00

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Селижаровский районный суд Тверской области приговорил к 4 годам и 2 месяцам лишения свободы наркодилера. Судом было установлено, что мужчина без цели сбыта приобрел 454,3 граммов готовой к употреблению конопли, а так же частей растения общей массой в 857,5 граммов. Кроме того, он продал не менее 0,6 граммов запрещенных веществ.

Как сообщает прокуратура Тверской области, мужчину признали виновным в преступлении и приговорили к четырем годам и двум месяцам лишения свободы. Это время он проведет в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU