2019-02-04T17:52:20+03:00
Происшествия

В Тверской области наркодилер получил больше четырех лет колонии

Злоумышленник хранил и продавал запрещенные вещества
Альберт БОЙКОВ
Поделиться:
Злоумышленник отправится в колониюЗлоумышленник отправится в колониюФото: Анна КОЛПАКОВА
Изменить размер текста:

Селижаровский районный суд Тверской области приговорил к 4 годам и 2 месяцам лишения свободы наркодилера. Судом было установлено, что мужчина без цели сбыта приобрел 454,3 граммов готовой к употреблению конопли, а так же частей растения общей массой в 857,5 граммов. Кроме того, он продал не менее 0,6 граммов запрещенных веществ.

Как сообщает прокуратура Тверской области, мужчину признали виновным в преступлении и приговорили к четырем годам и двум месяцам лишения свободы. Это время он проведет в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Снега из Твери уже вывезено больше, чем за всю прошлую зиму
Николай Баранник останется главой Андреапольского района Тверской области
За прошедший год потребители Тверской области чаще всего жаловались на продавцов техники
Опубликованы образцы всероссийских проверочных работ и график их проведения в 2019 году в Тверской области
"Буханка" врезалась в столб на Красинском мосту в Твери
Сильная гололедица прогнозируется в Тверской области в ближайшие дни
Служба занятости Тверской области в 2018 году трудоустроила более 250 выпускников
12-летний ребенок пострадал в аварии с маршруткой в Твери
Прокуратура просит заметить приговор бывшим руководителям "Тверской генерации" на реальные сроки
В Тверской области полицейские задержали подозреваемого в угоне
Из-за повышения уровня заболеваемости ОРВИ в 16 классах 10 школах Твери объявлен карантин
У вороны в Твери обнаружили опасную инфекцию