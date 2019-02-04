За прошедший год потребители Тверской области чаще всего жаловались на продавцов техники

СЕГОДНЯ 17:46 2019-02-04T17:46:11+03:00

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Всего за год в управление Роспотребнадзора по тверской области поступило почти 2 тысячи обращений от жителей региона. Из них - 51 % касался нарушений в сфере торговли.

Большинство обратившихся (23%) жаловались на нарушения при продаже технически сложных товаров, таких как смартфоны, аудио- и видеотехника и так далее.

По поводу продукции лёгкой промышленности - одежды и обуви - поступило более 9% обращений.

На подавцов мебели пожаловались - 7%. И подавцами строительных материалов оказались недовольны 6% потребителей.

- В сфере оказания услуг основная масса обращений была связана с нарушениями при предоставлении жилищно-коммунальных услуг - 20%, связи - 18%, финансовых (кредитных, страховых) - 13%, бытовых (ремонт изделий, помещений, установка окон, дверей, изготовление мебели и т.п.) - 12%, перевозки пассажиров - 5% и других, - сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Тверской области. - По всем рассмотренным обращениям даны необходимые разъяснения.

ИСТОЧНИК KP.RU