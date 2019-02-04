2019-02-04T16:38:34+03:00
Происшествия

Сильная гололедица прогнозируется в Тверской области в ближайшие дни

Автомобилистам следует удвоить бдительность
Виктория ЖУКОВА
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В непогоду необходимо быть особенно осторожнымиВ непогоду необходимо быть особенно осторожнымиФото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
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В Тверской области ожидается сильная гололедица. Скользко на дорогах региона будет 5 и 6 февраля. Об этом жителей предупреждает региональное УМЧС России, ссылаясь на данные Тверского гидрометцентра.

Спасатели напоминают водителям, что в непогоду необходимо быть особенно осторожными. Главный зимний совет – снизить в несколько раз интенсивность разгонов, торможений и поворотов.

Также важно ехать, соблюдая скоростной режим. Зимой тормозной путь автомобилей увеличивается почти втрое. Возле остановок общественного транспорта и перед светофорами от частых торможений образуются наледи, поэтому здесь следует быть особенно бдительными.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в единую службу спасения по телефону «01» или 101, 112 (с сотовых телефонов).

ИСТОЧНИК KP.RU

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