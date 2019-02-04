2019-02-04T16:02:37+03:00
Общество

Служба занятости Тверской области в 2018 году трудоустроила более 250 выпускников

В регионе действуют программы, направленные на содействие занятости молодых специалистов
Виктория ЖУКОВА
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В Верхневолжье действуют программы для выпускников «Первое рабочее место» и «Стажировка»В Верхневолжье действуют программы для выпускников «Первое рабочее место» и «Стажировка»Фото: Роман ЗЛОБИН
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В 2018 году служба занятости Тверской области помогла трудоустроить на предприятия региона 257 выпускников средних и высших учебных заведений. На профобучение и получение дополнительного образования направлено 40 выпускников.

Также в Верхневолжье действуют программы «Первое рабочее место» и «Стажировка», которые направлены на содействие занятости молодых специалистов. В 2018 году в них приняли участие около 60 предприятий и организаций производственной, социальной сферы, АПК, торговли. Трудоустроено было 95 учащихся.

А в рамках мероприятия «Стажировка» создаются временные рабочие места и проводятся стажировки молодых специалистов на предприятиях и в организациях в течение нескольких месяцев. После этого большая часть будет трудоустроена на постоянной основе.

Кроме того, для содействия занятости начинающих специалистов в профессиональных образовательных организациях создано 20 информационно-консультационных пунктов. В них студенты могут узнать ответы на все интересующие вопросы о трудоустройстве после учебы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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