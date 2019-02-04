Из-за повышения уровня заболеваемости ОРВИ в 16 классах 10 школах Твери объявлен карантин

СЕГОДНЯ 14:00 2019-02-04T14:00:03+03:00

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В Тверской области продолжается мониторинг заболеваемости ОРВИ и гриппом. На пятой календарной неделе 2019 года было зарегистрировано более девяти тысяч случаев инфекций верхних и нижних дыхательных путей. Это чисто превышает показатели предыдущей недели на 16 %. Но в целом по области и в Твери эпидемический порог заболеваемости не превышен. Причем как по совокупному населению, так и в отдельных возрастных группах.

- При мониторинге циркуляции возбудителей респираторных инфекций отмечен рост удельного веса вируса гриппа А, - сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Из-за повышенной заболеваемости ОРВИ в некоторых классах объявлен карантин. Например, на неделю временно приостанавливался учебный процесс в 16 классах 10 школ Твери, в школах Конаковского и Старицкого районов, а также в 10 группах детских садов Осташковского городского округа, Конаковского и Кесовогорского районов.

ИСТОЧНИК KP.RU