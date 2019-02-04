У вороны в Твери обнаружили опасную инфекцию
В Твери нашли ворону, которая заразилась орнитозом. Птицу в середине января со сломанным крылом в Заволжском районе подобрал местный житель. Он приютил ворону у себя дома и назвал ее Каркуша.
Для исключения инфекционных заболеваний специалисты ФГБУ «Тверская межобластная ветеринарная лаборатория» провели необходимые исследования. В лаборатории и обнаружили в фекалиях птицы ДНК возбудителя хламидиоза или орнитоза. Это опасное инфекционное заболевание, которым может заразиться и человек. Эффективной вакцины для профилактики болезни не существует.
В региональном управление Россельхознадзора настоятельно рекомендует всем жителям избегать тактильного контакта с птицами, не кормить их с рук и не подпускать к себе ближе, чем на расстояние вытянутой руки.
ИСТОЧНИК KP.RU