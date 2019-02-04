2019-02-04T13:16:26+03:00
Здоровье

У вороны в Твери обнаружили опасную инфекцию

Птицу со сломанным крылом приютил у себя житель областной столицы
Виктория ЖУКОВА
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У вороны нашли опасное для человека заболеваниеУ вороны нашли опасное для человека заболеваниеФото: Кирилл ЧАЩИН
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В Твери нашли ворону, которая заразилась орнитозом. Птицу в середине января со сломанным крылом в Заволжском районе подобрал местный житель. Он приютил ворону у себя дома и назвал ее Каркуша.

Для исключения инфекционных заболеваний специалисты ФГБУ «Тверская межобластная ветеринарная лаборатория» провели необходимые исследования. В лаборатории и обнаружили в фекалиях птицы ДНК возбудителя хламидиоза или орнитоза. Это опасное инфекционное заболевание, которым может заразиться и человек. Эффективной вакцины для профилактики болезни не существует.

В региональном управление Россельхознадзора настоятельно рекомендует всем жителям избегать тактильного контакта с птицами, не кормить их с рук и не подпускать к себе ближе, чем на расстояние вытянутой руки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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