Четыре пассажирки получили травмы во время столкновения двух маршруток в Твери

СЕГОДНЯ 12:41 2019-02-04T12:41:33+03:00

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В Твери столкнулись две маршрутки № 208. Авария произошла 1 февраля около 19:30 в районе дома № 19 по улице Хромова.

По информации региональной Госавтоинспекции, 43-летний водитель ехал за рулем ПАЗ 320412 (маршрутное такси №208). Он не выдержал безопасную дистанцию и «догнал» своего коллегу, 27-летнего водителя ПАЗа 320402 (маршрутное такси №208).

Травмы во время столкновения получили четыре пассажира ПАЗа 320412. 56-летняя женщина в момент аварии стояла около выхода, держась за поручни, 54-летняя женщина сидела сзади в салоне справа, а 20-летняя девушка сидела в середине салона справа. Им в больнице оказались всю необходимую помощь и отпустили домой. Еще одну пострадавшую – 60-летнюю женщину, которая ехала в середине салона слева на «скорой» доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU