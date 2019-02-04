Трое рецидивистов обокрали припаркованный "ГАЗ" в Тверской области

СЕГОДНЯ 12:14 2019-02-04T12:14:03+03:00

Злоумышленника оказалось не больше 21 года

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В Тверской области в ночное время неизвестные обокрали автомобиль «ГАЗ». Владелец припарковал на ночь машину возле дома, а утром обнаружил пропажу набора инструментов и личных вещей. Ущерб составил более 20 000 рублей.

Полицейские приехали к месту происшествия и опросили потерпевшего. Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых в совершении преступления. Им оказались трое безработных жителей Ржева в возрасте от 19 до 21 года. Молодые люди ранее уже были судимы.

- Подозреваемые сознались в содеянном. А в ходе разбирательства полицейскими установлена причастность фигурантов еще к одному эпизоду противоправной деятельности, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

По фактам краж возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU