Спасатели эвакуировали мужчину из горящей квартиры в общежитии Твери

СЕГОДНЯ 11:43 2019-02-04T11:52:46+03:00

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В Твери в выходные загорелась квартира в бывшем общежитии. Сообщение о пожаре спасатели УМЧС получили 3 февраля в 16:07.

Прибыли к дому №46 в поселке Химинститута отделения пожарно-спасательных частей №1, №72 и №4 – всего 15 человек и 5 единиц техники.

В пресс-службе УМЧС России по Тверской области рассказали, что возгорание произошло в одной из квартир. В помещение оставался мужчина, его на безопасное расстояние эвакуировали спасатели.

Пожар удалось потушить к 16:27. За это время огонь успел повредить внутреннюю отделку прихожей на площади 7 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU