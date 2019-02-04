2019-02-04T10:40:51+03:00
Общество

Четыре автобуса изменят свои маршруты из-за "Лыжни России-2019" в Твери

Действовать новая схема движения будет с 08:00 9 февраля
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Автобусы будут возить пассажиров до "Лыжни"Автобусы будут возить пассажиров до "Лыжни"Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В субботу, 9 февраля в Твери состоится региональный этап Всероссийской гонки «Лыжня России-2019». Мероприятие будет проходить в поле возле дома 109 по Октябрьскому проспекту.

В связи с проведением массовой гонки в Твери четыре автобуса изменят свой маршрут. Действовать новая схема движения будет с 08:00.

Автобус №21 будет курсировать от ТЦ «Декатлон» (Октябрьский проспект - Волоколамский проспект – Смоленский переулок – улица Советская – улица Софьи Перовской (обратно улица Одностороняя – улица Брагина – улица Новоторжская) – проспект Калинина – проспект Ленина – проспект 50 лет Октября) до улицы Громова.

Автобус №31 поедет по схеме: улица Оснабрюкская – Волоколамское шоссе – ТЦ «Декатлон» - Октябрьский проспект - Волоколамский проспект - Смоленский переулок – улица Советская – улица Новоторжская - Тверской проспект - Комсомольский проспект – улица Горького - Петербургское шоссе.

Автобус №33 повезет пассажиров через «Южный», а именно по маршруту: ТЦ «Декатлон» - Октябрьский проспект – улица Можайского – улица Левитана – улица Можайского - Бурашевское шоссе – улица Южная – улица Луговая – улица Линейная - Бурашевское шоссе – бульвар Цанова – улица Орджоникидзе – проспект Победы – проезд Дарвина – улица Спартака – проспект Калинина – проспект Ленина – проспект 50 лет Октября – улица Громова.

И автобус №36 поедет через улицу Оснабрюкская – Волоколамское шоссе – ТЦ «Декатлон» - Октябрьский проспект – улица Коминтерна – проспект Чайковского - Тверской проспект – улица Горького – улица Академика Туполева - Сахаровское шоссе – улица Маршала Василевского.

Напомним, что с 5 февраля начнется регистрация для участия в гонке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из-за повышения уровня заболеваемости ОРВИ в 16 классах 10 школах Твери объявлен карантин
У вороны в Твери обнаружили опасную инфекцию
Четыре пассажирки получили травмы во время столкновения двух маршруток в Твери
Трое рецидивистов обокрали припаркованный "ГАЗ" в Тверской области
Спасатели эвакуировали мужчину из горящей квартиры в общежитии Твери
В Твери водитель умудрился сбить свою пассажирку
Часть Заволжья в Твери осталась без отопления
Четыре человека пострадали при столкновении двух легковушек в Тверской области
Водитель иномарки спровоцировал аварию в Тверской области и сбежал с места происшествия
Более 20 мероприятий пройдет в учреждениях культуры Тверской области в феврале
У автобусов № 27 изменился маршрут в микрорайоне Южный Твери
Десятки домов вновь днем останутся без света в Твери
В Тверской область вновь ожидается туман
В Твери ловкий мошенник обманывал банки и людей
Чемпионат и первенство города по русским шашкам пройдут в Твери
В Твери осудили мужчину, который незаконно хранил боеприпасы и оружие
В Тверской области 36 человек проходят обучение в «школе замещающей семьи»
В Твери вспомнили героев Сталинграда
Жителя Тверской области поймали на дачной краже
Пьяный водитель попал в ДТП на трассе М-10 Тверской области
У жителей Тверской области есть шанс принять участие в «Студенческой весне стран БРИКС и ШОС»