Четыре автобуса изменят свои маршруты из-за "Лыжни России-2019" в Твери

СЕГОДНЯ 10:40 2019-02-04T10:40:51+03:00

Автобусы будут возить пассажиров до "Лыжни" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Действовать новая схема движения будет с 08:00 9 февраля

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В субботу, 9 февраля в Твери состоится региональный этап Всероссийской гонки «Лыжня России-2019». Мероприятие будет проходить в поле возле дома 109 по Октябрьскому проспекту.

В связи с проведением массовой гонки в Твери четыре автобуса изменят свой маршрут. Действовать новая схема движения будет с 08:00.

Автобус №21 будет курсировать от ТЦ «Декатлон» (Октябрьский проспект - Волоколамский проспект – Смоленский переулок – улица Советская – улица Софьи Перовской (обратно улица Одностороняя – улица Брагина – улица Новоторжская) – проспект Калинина – проспект Ленина – проспект 50 лет Октября) до улицы Громова.

Автобус №31 поедет по схеме: улица Оснабрюкская – Волоколамское шоссе – ТЦ «Декатлон» - Октябрьский проспект - Волоколамский проспект - Смоленский переулок – улица Советская – улица Новоторжская - Тверской проспект - Комсомольский проспект – улица Горького - Петербургское шоссе.

Автобус №33 повезет пассажиров через «Южный», а именно по маршруту: ТЦ «Декатлон» - Октябрьский проспект – улица Можайского – улица Левитана – улица Можайского - Бурашевское шоссе – улица Южная – улица Луговая – улица Линейная - Бурашевское шоссе – бульвар Цанова – улица Орджоникидзе – проспект Победы – проезд Дарвина – улица Спартака – проспект Калинина – проспект Ленина – проспект 50 лет Октября – улица Громова.

И автобус №36 поедет через улицу Оснабрюкская – Волоколамское шоссе – ТЦ «Декатлон» - Октябрьский проспект – улица Коминтерна – проспект Чайковского - Тверской проспект – улица Горького – улица Академика Туполева - Сахаровское шоссе – улица Маршала Василевского.

Напомним, что с 5 февраля начнется регистрация для участия в гонке.

ИСТОЧНИК KP.RU