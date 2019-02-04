2019-02-04T10:04:23+03:00
Недвижимость

Часть Заволжья в Твери осталась без отопления

Ремонтные работы планируют завершить до конца дня
Виктория ЖУКОВА
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Без тепла временно остались жилые дома в ЗаволжьеБез тепла временно остались жилые дома в ЗаволжьеФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Твери сегодня, 4 февраля начались работы на участке трубопровода, который проходит на набережной Афанасия Никитина. Из-за этого временно без тепла остались ближайшие дома по улицам Благоева, Горького, Карпинского, Мусорского, Никитина, Павлова, Скворцова-Степанова, Фурманова и на набережной Афанасия Никитина. Подача горячей воды будет сохранена.

Сотрудники «Тверской генерации» заранее выполнили все подготовительные работы, а именно расчистили территорию, закончили земляные работы и вскрыли канал. Поэтому ремонтные работы ресурсоснабжающая компания планирует завершить работы до конца сегодняшнего дня.

График ремонтных работ был разработан совместно с администрацией города и надзорными органами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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