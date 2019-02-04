Часть Заволжья в Твери осталась без отопления
В Твери сегодня, 4 февраля начались работы на участке трубопровода, который проходит на набережной Афанасия Никитина. Из-за этого временно без тепла остались ближайшие дома по улицам Благоева, Горького, Карпинского, Мусорского, Никитина, Павлова, Скворцова-Степанова, Фурманова и на набережной Афанасия Никитина. Подача горячей воды будет сохранена.
Сотрудники «Тверской генерации» заранее выполнили все подготовительные работы, а именно расчистили территорию, закончили земляные работы и вскрыли канал. Поэтому ремонтные работы ресурсоснабжающая компания планирует завершить работы до конца сегодняшнего дня.
График ремонтных работ был разработан совместно с администрацией города и надзорными органами.
ИСТОЧНИК KP.RU