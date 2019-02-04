Четыре человека пострадали при столкновении двух легковушек в Тверской области

СЕГОДНЯ 09:52 2019-02-04T09:52:05+03:00

Водители столкнулись на загородной дороге Фото: УГИБДД России по Тверской области

Один из водителей не справился с управлением

Изменить размер текста: A A

В Тверской области рано утром сегодня, 4 февраля на 123 километре автодороги Тверь – Бежецк столкнулись Volkswagen Passat и Chevrolet Aveo.

По предварительным данным, водитель одной из иномарок не справился с управлением. В результате машину занесло и вынесло на встречную полосу, где в этот момент проезжал второй участник аварии.

На место происшествия выезжали 14 человек: сотрудники Госавтоинспекции, спасатели и медики. Подробности случившегося устанавливаются.

В пресс-службе УМЧС России по Тверской области сообщили, что на месте аварии спасатели проводили работы по деблокировки пострадавших.

Травмы в аварии получили четыре человека, в том числе оба водителя – мужчины 1993 и 1958 годов рождения.

ИСТОЧНИК KP.RU