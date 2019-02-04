2019-02-04T09:52:05+03:00
Происшествия

Четыре человека пострадали при столкновении двух легковушек в Тверской области

Один из водителей не справился с управлением
Виктория ЖУКОВА
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Водители столкнулись на загородной дороге Фото: УГИБДД России по Тверской областиВодители столкнулись на загородной дороге Фото: УГИБДД России по Тверской области
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В Тверской области рано утром сегодня, 4 февраля на 123 километре автодороги ТверьБежецк столкнулись Volkswagen Passat и Chevrolet Aveo.

По предварительным данным, водитель одной из иномарок не справился с управлением. В результате машину занесло и вынесло на встречную полосу, где в этот момент проезжал второй участник аварии.

На место происшествия выезжали 14 человек: сотрудники Госавтоинспекции, спасатели и медики. Подробности случившегося устанавливаются.

В пресс-службе УМЧС России по Тверской области сообщили, что на месте аварии спасатели проводили работы по деблокировки пострадавших.

Травмы в аварии получили четыре человека, в том числе оба водителя – мужчины 1993 и 1958 годов рождения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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