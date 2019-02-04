Водитель иномарки спровоцировал аварию в Тверской области и сбежал с места происшествия
Мужчина был пьян
Водитель не пропустил встречный автомобиль на перекрестке Фото: ГУБДД России по Тверской области
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В Тверской области правоохранителям пришлось искать виновника аварии, который сбежал с места происшествия. 3 февраля около 12:00 водитель автомобиля «Mitsubishi» протаранил «Renault Duster».
Две иномарки не поделили перекресток возле дома №63 по улице Пролетарская в Бежецке. Виновник не предоставил преимущество второму автомобилю, а после столкновения убежал.
Его личность установили правоохранители, позже был найден и сам мужчина. Он был в состоянии алкогольного опьянения.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что травмы в аварии получила пассажирка «Renault Duster».
ИСТОЧНИК KP.RU