В Тверской область вновь ожидается туман

СЕГОДНЯ 00:02 2019-02-04T00:02:35+03:00

Водителям следует быть внимательными при движении

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На Тверскую область опять опускается туман. О неблагоприятных метеорологических явлениях жителей Верхневолжья предупреждает региональное УМЧС России.

По информации синоптиков густой туман вернется в Тверской регион в ночь на 4 января. Сохранится он и в понедельник днем, 4 февраля. В отдельных районах Тверской области видимость составит всего лишь 300 метров.

В связи с этим спасатели просят жителей региона внимательней относиться к собственной безопасности. Водителям следует соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения.

Напомним, что февраль в Тверской области начался с густого тумана.

ИСТОЧНИК KP.RU