В Тверской область вновь ожидается туман
На Тверскую область опять опускается туман. О неблагоприятных метеорологических явлениях жителей Верхневолжья предупреждает региональное УМЧС России.
По информации синоптиков густой туман вернется в Тверской регион в ночь на 4 января. Сохранится он и в понедельник днем, 4 февраля. В отдельных районах Тверской области видимость составит всего лишь 300 метров.
В связи с этим спасатели просят жителей региона внимательней относиться к собственной безопасности. Водителям следует соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения.
Напомним, что февраль в Тверской области начался с густого тумана.
ИСТОЧНИК KP.RU