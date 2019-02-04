2019-02-04T00:02:35+03:00
Происшествия

В Тверской область вновь ожидается туман

Водителям следует быть внимательными при движении
Виктория ЖУКОВА
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Удвоить бдительность следует водителямУдвоить бдительность следует водителямФото: Олег ЗОЛОТО
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На Тверскую область опять опускается туман. О неблагоприятных метеорологических явлениях жителей Верхневолжья предупреждает региональное УМЧС России.

По информации синоптиков густой туман вернется в Тверской регион в ночь на 4 января. Сохранится он и в понедельник днем, 4 февраля. В отдельных районах Тверской области видимость составит всего лишь 300 метров.

В связи с этим спасатели просят жителей региона внимательней относиться к собственной безопасности. Водителям следует соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения.

Напомним, что февраль в Тверской области начался с густого тумана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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