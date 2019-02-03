2019-02-03T19:22:46+03:00
Происшествия

В Твери ловкий мошенник обманывал банки и людей

Мужчине удалось избежать реального срока
Альберт БОЙКОВ
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Мошеннику наверняка придется возместить нанесенный людям ущербМошеннику наверняка придется возместить нанесенный людям ущерб
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В Центральном районном суде Твери завершилось расследование уголовного дела, которое было возбуждено в отношении предпринимателя.

Не позднее 5 апреля 2014 года торговец мебелью и бытовой техникой придумал план направленный на хищение денег у ООО «Русфинанс Банк», ПАО «Почта Банк», а также ряда простых граждан. Мошенник обманывал людей оформляя фиктивные кредиты на знакомых, людей с низким уровнем дохода, а также обещал привести товар, хотя в реальности такой возможности не имел. За свой недолгий преступный путь, который закончился 3 июля 2015 года, он сумел заработать 1 642 750 рублей.

Как сообщает пресс-служба Центрального районного суда Твери, мужчине назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Кроме того, в суд переданы гражданские иски потерпевших, с требованием возместить нанесенный им ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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