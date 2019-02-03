В Твери ловкий мошенник обманывал банки и людей
В Центральном районном суде Твери завершилось расследование уголовного дела, которое было возбуждено в отношении предпринимателя.
Не позднее 5 апреля 2014 года торговец мебелью и бытовой техникой придумал план направленный на хищение денег у ООО «Русфинанс Банк», ПАО «Почта Банк», а также ряда простых граждан. Мошенник обманывал людей оформляя фиктивные кредиты на знакомых, людей с низким уровнем дохода, а также обещал привести товар, хотя в реальности такой возможности не имел. За свой недолгий преступный путь, который закончился 3 июля 2015 года, он сумел заработать 1 642 750 рублей.
Как сообщает пресс-служба Центрального районного суда Твери, мужчине назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Кроме того, в суд переданы гражданские иски потерпевших, с требованием возместить нанесенный им ущерб.
ИСТОЧНИК KP.RU