Чемпионат и первенство города по русским шашкам пройдут в Твери

СЕГОДНЯ 18:40 2019-02-03T18:40:01+03:00

В соревнованиях будут принимать участие шашисты всех возрастов Фото: Валентина ВАГАНОВА

Соревнования растянутся на четыре дня

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Как сообщает администрация Твери, 9, 10, 16 и 17 февраля в шахматно-шашечном центре «Блиц» муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Лидер» пройдут соревнования по русским шашкам.

Турниры проводятся по следующим возрастным группам:

-Чемпионат г. Твери среди женщин;

-Чемпионат г. Твери среди мужчин;

-Первенство г. Твери среди юношей и девушек до 17 лет (2003-2005 г.р.);

-Первенство г. Твери среди юношей и девушек до 14 лет (2006-2008 г.р.);

-Первенство г. Твери среди мальчиков и девочек до 11 лет (2009-2010 г.р.);

-Первенство г. Твери среди мальчиков и девочек до 9 лет (2011-2012 г.р.).

Дополнительную информацию можно узнать у главного судьи соревнований Роберова В.А., по телефону - 8-910-648-07-13.

ИСТОЧНИК KP.RU