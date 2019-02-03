Чемпионат и первенство города по русским шашкам пройдут в Твери
Как сообщает администрация Твери, 9, 10, 16 и 17 февраля в шахматно-шашечном центре «Блиц» муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Лидер» пройдут соревнования по русским шашкам.
Турниры проводятся по следующим возрастным группам:
-Чемпионат г. Твери среди женщин;
-Чемпионат г. Твери среди мужчин;
-Первенство г. Твери среди юношей и девушек до 17 лет (2003-2005 г.р.);
-Первенство г. Твери среди юношей и девушек до 14 лет (2006-2008 г.р.);
-Первенство г. Твери среди мальчиков и девочек до 11 лет (2009-2010 г.р.);
-Первенство г. Твери среди мальчиков и девочек до 9 лет (2011-2012 г.р.).
Дополнительную информацию можно узнать у главного судьи соревнований Роберова В.А., по телефону - 8-910-648-07-13.
ИСТОЧНИК KP.RU