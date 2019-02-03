В Твери осудили мужчину, который незаконно хранил боеприпасы и оружие

СЕГОДНЯ 17:09 2019-02-03T17:09:44+03:00

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В Пролетарском районном суде Твери озвучили наказание мужчине, который хранил части оружия и боеприпасов, а так же занимался ремонтом огнестрельного оружия версия.

Во время следствия было установлено, что в 2009 году мужчина сначала приобрел нерабочую винтовку Мосина, а через некоторое время купил в интернете детали к ней, а так же два пистолета Макарова. Для пистолетов он также закупил необходимые части.

С января 2015 года по сентябрь 2017 мужчина отремонтировал оружие и привел его в рабочее состояние.

Осень 2016 года мужчина купил во Ржеве у неустановленного лица 19 исправных винтовочных патронов. Оружие и боеприпасы в доме мужчины нашли и изъяли сотрудники регионального ФСБ.

Как сообщает пресс-служба Пролетарского районного суда, мужчина признал свою вину. Нарушителю назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев, со штрафом в размере 100 000 рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU